Derrick White envoyé par les Spurs aux Celtics

Décidément, les San Antonio Spurs sont actifs sur cette deadline des trades. Après l'arrivée de Goran Dragic, bientôt coupé, en provenance des Toronto Raptors contre Thaddeus Young, les Texans se sont séparés de Derrick White.

Pourtant prolongé jusqu'en 2025 (pour 70 millions de dollars) et apprécié par l'entraîneur Gregg Popovich, le meneur a été envoyé aux Boston Celtics, selon le journaliste de The Athletic Shams Charania.

En l'échange, les Spurs récupèrent un package composé de Josh Richardson, Romeo Langford et un choix au premier tour de la Draft NBA. Autant dire que les C's misent énormément sur l'apport de White.

The Boston Celtics are trading Josh Richardson to the San Antonio Spurs for Derrick White. Sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022