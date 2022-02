Les Pistons 2004, ces champions vraiment à part

Les Detroit Pistons 2004 sont une anomalie parmi les champions NBA des quarante dernières années. Les seuls à être allés au bout sans compter dans leurs rangs l’un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps.

Cette équipe, menée par quatre All-Stars tout de même – Chauncey Billups, Rasheed Wallace, Richard Hamilton et Ben Wallace – est souvent citée en exemple. La formation capable de rivaliser aux plus grandes individualités grâce à son collectif. Ironie du sort, les Pistons ont battu les Los Angeles Lakers en finales. Les Californiens comptaient quatre joueurs présents dans la liste des 75 « plus grands » : Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Karl Malone et Gary Payton.

Mais l’exploit des Pistons reste rarissime. La preuve avec ce constat. Au final, pour décrocher des titres, le premier ingrédient de la recette reste une superstar plus forte que toutes les autres. Le groupe de Detroit représente un motif d’espoir pour certaines franchises mais ce n’est pas vraiment un modèle. Plutôt une exception qui confirme la règle.