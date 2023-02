Les Pistons pourraient manquer leur prochain match… à Detroit

Le road trip des Detroit Pistons dans le Texas a viré au cauchemar. Pas pour leurs deux défaites face aux Rockets et aux Mavericks, car la Motor City y est habituée et a tout à gagner à s’enfoncer dans les profondeurs du classement. L’épine dans le pied de la franchise est plutôt logistique. Elle pourrait même les amener à manquer leur prochain match, ce mercredi… à Detroit.

Bloqués par une tempête de neige, les Pistons ont dû rester à Dallas plus longtemps que prévu. Plus de 600 vols ont en effet été annulés à Dallas et à Austin. La situation échappe évidemment complètement à l’équipe. D’après Omari Sankofa II de la Detroit Free Press, les joueurs se réveillent ainsi ce matin dans le Texas.

Pendant ce temps, les Wizards les attendent à Detroit pour une rencontre initialement programmée à 19h, heure locale, ce soir. Nous ne sommes cependant pas encore certains que les Pistons seront en mesure de faire le vol de 2h30 qui devrait les ramener chez eux.

Le scénario serait ubuesque. Imaginez les Wizards débarquer à la Little Caesars Arena, prêts à en découdre, mais gênés par un léger souci technique : l’absence de l’équipe à domicile. C’est pourtant une possibilité à ce stade.

Même si les Pistons arrivent à temps pour la rencontre, ils seront tout de même désavantagés par cette situation improbable. La ligue ou la franchise n’ont encore rien annoncé sur un potentiel report du match. Dans le pire des cas, Bradley Beal et ses coéquipiers pourront peut-être leur laisser sur défaite sur le pas de la porte, histoire d’assurer la livraison malgré tout.

