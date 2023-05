Devin Booker et Kevin Durant sondés sur le licenciement de Monty Williams

Matt Ishbia et ses hommes de confiance ont pris soin de demander leur avis à Devin Booker et Kevin Durant avant de renvoyer Monty Williams.

Le premier domino est tombé aux Phoenix Suns suite à l'élimination au second tour des playoffs. Le nouveau propriétaire Matt Ishbia, qui a racheté la franchise en cours de saison, a pris la décision de licencié le coach Monty Williams. Mais il n'a pas fait ce choix tout seul. Selon Shams Charania, l'ancien champion NCAA (2000) a consulté le management mais aussi les joueurs cadres de l'équipe.

"On m'a dit très clairement que c'est une décision qui part de tout en haut avec Matt Ishbia et qui a été validé à tous les étages jusqu'aux joueurs. Je pense que Kevin Durant et Devin Booker ont été impliqués dans le processus."

Ce n'est pas un fait isolé, les stars sont souvent sondées sur ces questions là. Et ça montre que Booker et Durant sont bel et bien au cœur du projet. Leur avis est important et ils seront écoutés sur les décisions principales concernant l'équipe. Peut-être même sur le choix du nouveau coach. Tyronn Lue serait le favori des Suns, même s'il est en place aux Los Angeles Clippers. Nick Nurse, récemment licencié par les Toronto Raptors, reste aussi une piste à surveiller.