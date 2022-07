Devin Booker est le cover athlete de NBA2K23

On vous parlait cette semaine du retour de Michael Jordan comme cover athlete pour l'une des éditions spéciales de NBA2K23. On savait aussi que la WNBA serait aussi mise à l'honneur avec les deux légendes Diana Taurasi et Sue Bird en cover d'une autre édition. Depuis jeudi, on connaît le joueur actuel qui fera la couverture du célèbre jeu vidéo : Devin Booker.

La cote de popularité de l'arrière des Phoenix Suns a décollé en quelques mois, grâce notamment au parcours des Phoenix Suns jusqu'en Finales NBA en 2021. Si la franchise n'a pas confirmé cette saison et s'est arrêtée en demi-finale de Conférence, Booker a été à nouveau All-Star et a réussi une saison de haut niveau. NBA2K23 a pris le pari que l'ancien joueur de Kentucky allait poursuivre son ascension, dans la lignée des autres athlètes qui ont eu droit à cet honneur, comme Giannis Antetokounmpo ou Luka Doncic.

Magnifique cover de #NBA2K23 avec Diana Taurasi et Sue Bird ! Après Candace Parker l'année dernière, le jeu vidéo met de plus en plus en valeur la #WNBA et on s'en réjouit 🙂 pic.twitter.com/YlSyH2LiG5 — Swish Swish (@_SwishSwish_) July 6, 2022

Michael Jordan de retour dans NBA2K23