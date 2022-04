Suns : Un Game 5 crucial sans Devin Booker

Les Phoenix Suns vont jouer le match le plus important de leur saison sans leur meilleur joueur. Bousculés par les New Orleans Pelicans, ils sont à égalité 2 à 2 avec le huitième de la Conférence Ouest avant un Game 5 qui s’annonce décisif dans l’Arizona. Mais Devin Booker va donc manquer à l’appel. Touché aux ischios et absent lors des deux dernières rencontres, l’arrière All-Star ne serait donc pas encore remis selon ESPN.

Son équipe est à la peine en attaque sans lui. Cameron Johnson a pris place dans le cinq majeur mais il n’a converti que 6 de ses 19 tentatives sur les Games 3 et 4. Les Suns ont aussi souffert à trois-points avec 11 paniers en 53 tirs en l’absence de Booker.

La faillite des Suns racontée en une statistique

Les 27 points par match du joueur de 26 ans sont difficiles à combler. Surtout quand les joueurs de devoir manquent de réussite. Landry Shamet, Jae Crowder, Cameron Payne et Mikal Bridges sont tous très maladroits derrière l’arc depuis le début de la série.

Devin Booker aurait fait des progrès mais pas au point de revenir à la compétition. Une autre blessure aux ischios l’avait déjà écarté des parquets pendant trois semaines au cours de la saison.