Dinguerie : Menés de 5 points à 3.8 sec de la fin… ils gagnent le match !

Les gens qui ont participé ou assisté à la fin du match NCAA (en Ivy League) entre Vermont et Yale s'en souviendront toute leur vie. Alors qu'ils étaient menés de 5 points à 3.8 secondes de la fin du match par les Bulldogs de Yale, les Catamounts de Vermont ont renversé la situation devant leur public.

Après avoir dû partir de leur panier, les Catamounts ont réduit l'écart à -3 sur un lay-up à 0.6 secondes du terme. C'est là que tout aurait dû s'arrêter avec possiblement une faute et des lancers pour plier l'affaire. Sauf que les Bulldogs ont commis une faute offensive sur leur remise en jeu et rendu la balle à leurs hôtes. En un éclair, TJ Long, le héros du soir, est parvenu à déclencher un tir en extension et en déséquilibre, pour marquer à 3 points avec la planche... et la faute !

Une action à quatre points convertie par le joueur de Vermont dans un Patrick Gymnasium en feu, pour la fin de match la plus folle de l'année.

— TJ Long hit a catch-and-shoot 3-pointer at the buzzer to tie the game, then completed a four-point play to give Vermont a 66-65 win over Yale on Saturday night.

Vermont trailed Yale with 3.8 seconds left. - Full-length layup in 3.2

- Offensive foul drawn

- Banked in 3 at the buzzer PLUS THE FOUL

- Made free throw with 0.3 left to win it in regulation. Unreal finish in Patrick Gymnasium. pic.twitter.com/mPANfxcyVQ — Lukas Harkins (@hardwiredsports) December 3, 2023

