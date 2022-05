Divorce en vue entre Kyrie Irving et Nike

Kyrie Irving et Nike ne s'entendent plus. Leur relation s'arrêtera sauf surprise l'année prochaine, faisant du meneur un free agent.

Sous contrat avec Nike depuis 2014, Kyrie Irving a fait profiter la marque à la virgule de sa popularité pendant des années, en capitalisant sur sa chaussure signature. La "Kyrie" est un succès quasiment depuis le début et ses variations continuent d'être portées par des fans et d'autres athlètes. Cette belle histoire va probablement prendre fin très bientôt. Le contrat du meneur des Brooklyn Nets avec l'équipementier expire en 2023 et il semble acquis qu'il n'y aura pas de prolongation.

Selon ESPN, les derniers mois ont été tendus entre les deux parties, que ce soit lié au côté de plus en plus clivant de Kyrie Irving auprès du public ou aux décisions prises unilatéralement par Nike concernant la chaussure signature en question. En juillet dernier, Kyrie avait vivement critiqué le design de la Kyrie 8, la décrivant comme "pourrie", en précisant qu'il n'avait "rien à voir avec ce design ou son marketing" et que Nike avait opéré sans son accord.

Il n'y aura donc normalement pas de nouvelle itération de la Kyrie, mais de simples rééditions d'anciens modèles, jusqu'à une très vraisemblable séparation au terme du contrat. Nike a bien senti que le vent avait changé ces derniers temps autour de l'ancien joueur des Cavs et des Celtics qui devrait néanmoins retrouver un partenaire sans grand mal, tant il reste l'un des personnages emblématiques de la NBA en 2022.

