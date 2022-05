Les Nets commencent à mettre la pression sur Kyrie Irving

Les Brooklyn Nets sont les seuls à ne pas avoir gagné un seul match de playoffs cette saison. Impensable en début de saison, quand la formation new-yorkaise était encore perçue comme favorite pour le titre. Tout est parti en vrille, ou presque depuis. Du refus de Kyrie Irving de se faire vacciner, de sa mise à l’écart du groupe puis sa réintégration à mi-temps jusqu’au départ de James Harden en passant par de nombreuses blessures.

Le GM Sean Marks a vécu un exercice difficile. Il admet lui-même que les Nets doivent reprendre de bien meilleures bases, avec une culture plus solide. Autrement dit, plus de sérieux, plus de rigueur et plus d’envie. Avec un message à peine caché pour son meneur All-Star.

« On veut des gars qui veulent jouer ici. Donc Kyrie verra ce qu’il souhaite faire avec l’option sur son contrat. On veut des gars qui veulent être ici et qui sont prêts à faire partie d’un projet qui les dépasse. Jouer de manière altruiste, jouer en équipe et se rendre disponible. Ça ne concerne pas juste Kyrie mais tout le monde », confie le dirigeant.

On sent la volonté de Marks de reprendre la franchise en main. Kyrie Irving a multiplié les déclarations en n’hésitant pas à se hisser – lui et Kevin Durant – au niveau du coach et même du management. Il a son mot à dire, certes, mais ce n’est pas sa place. Il y a une hiérarchie. Et les Nets semblent prêts à lui faire comprendre que sa place à Brooklyn n’est pas acquise.

