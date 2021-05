Dix ans après son titre de MVP, Derrick Rose n’est pas mort et il pète le feu

Il y a 10 ans, Derrick Rose devenait le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA à 22 ans. Un exploit de précocité qu'aucun des géants du passé ou des prodiges du futur, comme Luka Doncic, n'ont pu supplanter. Malheureusement, le rendez-vous de D-Rose avec l'histoire a été contrarié et on se demandait encore il y a quelques années s'il faisait bien d'insister pour rester dans la ligue. La réponse est assez claire aujourd'hui.

Derrick Rose a mis son ego au placard et accepté qu'il ne pourrait plus jamais être une superstar de la ligue. Depuis son retour à New York, dans des conditions bien différentes de celles de son premier passage, Rose est un 6e homme de qualité et un membre très important du vestiaire de Tom Thibodeau, celui qui l'a aidé à atteindre sa courte mais spectaculaire apogée à l'époque.

Les Knicks vont retrouver les playoffs directement, sauf cataclysme, et la forme récente de Derrick Rose n'y est pas étrangère. "Pooh" est fiable depuis son arrivée en début de saison après son trade depuis Detroit. Mais son mois d'avril et particulièrement ses 8 derniers matches sont de très, très belle facture.

Lonzo Ball, CP3, DeRozan… les cibles ambitieuses des Knicks cet été !

Sur ces 8 matches, les Knicks en ont gagné 7. Sur cette fenêtre, Derrick Rose tourne à 19.5 points, 4.8 passes et 3.4 rebonds, avec des pourcentages défiant l'entendement : 59.4% d'adresse globale, 50% à 3 points et 86.4% sur la ligne. En gros, un true-shooting percentage de 67.4%, le tout en 30 minutes par match.

Preuve de son impact concret, les Knicks sont à +105 sur ces 8 matches lorsque Derrick Rose est sur le terrain. Ce n'est pas pour rien que Tom Thibodeau a absolument tenu à ce que sa direction monte un deal pour faire revenir D-Rose. Il se savait léger en meneurs d'expérience et capables de frapper fort offensivement.

"Je suis juste heureux d'être toujours un joueur de basket d'un niveau décent aujourd'hui", a reconnu Rose au micro d'ESPN avec une humilité que tous ceux qui ont connu l'ivresse des sommets pendant un temps ne partagent pas.

Lorsqu'ils feront leur retour en playoffs, les Knicks pourront compter sur la présence rassurante et expérimentée de Derrick Rose, qui connaît cette discipline si différente qu'est la post-saison. Pour un groupe aussi jeune et avec aussi peu de matches qui comptent vraiment au compteur, ce sera un apport inestimable. Et peut-être l'une des raisons de croire en un éventuel 1er tour passé pour la première fois depuis 2013.

Derrick Rose : sa belle déclaration d'amour aux Knicks