Le bilan (inquiétant) de Doc Rivers avec les Bucks

Peut-on parler de faute professionnelle pour évoquer la défaite des Milwaukee Bucks contre les Washington Wizards (117-113) la nuit dernière ? Les conséquences ne sont évidemment pas dramatiques et des échéances bien plus importantes approchent. Mais justement, c’est consternant qu’une franchise comme celle du Wisconsin, qui aspire à gagner le titre, se fasse surprendre par une formation avant-dernière à l’Est.

« On n’a pas le sérieux et le professionnalisme nécessaire quand on joue à l’extérieur », souligne justement Doc Rivers. Comme quoi, il y a des raisons d’être consterné par ce revers contre des Wizards privés de Kyle Kuzma. Les Bucks jouaient sans Damian Lillard et ils ont d'ailleurs perdu six des sept matches en l'absence de leur meneur All-Star cette saison. « Ils nous ont déchiré en transition. Notre repli défensif était terriblement mauvais au début du troisième quart-temps. C’est une défaite embarrassante », poursuit le coach.

C’est déjà la 14eme pour l’entraîneur depuis son arrivée sur le banc des Bucks. En 28 matches. Le bilan neutre de 14-14 classerait Milwaukee à la neuvième place de sa Conférence. Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont gagné (heureusement) 30 des 43 matches disputés sous Adrian Griffin. Doc Rivers compte donc plus de défaites que son prédécesseur en moins de temps.

Pour sa défense, le calendrier des Bucks a été nettement moins favorable sur cette deuxième partie de saison. Mais tout de même. Ce n’est clairement pas rassurant, pour ne pas dire autre chose, à moins de deux semaines du coup d’envoi des playoffs.