Doc Rivers pour commenter les Finales NBA sur ESPN

Doc Rivers, Doris Burke et Mike Breen devraient composer la nouvelle équipe de commentateurs qui couvrira les Finales NBA sur ESPN.

Préparez-vous à être transportés par la douce voix du Doc… ESPN a l’intention d’embaucher Doc Rivers et de promouvoir Doris Burke pour remplacer Mark Jackson et Jeff Van Gundy, selon le New York Post. Ils devraient tous les deux rejoindre Mike Breen dans l’équipe principale de commentateurs, qui couvre notamment les Finales NBA.

Mark Jackson, ancien joueur NBA et coach des Warriors, fait partie de la vague de licenciements à ESPN. Son départ est lié à celui de Jeff Van Gundy, qui aurait notamment été mis à la porte, d’après le Post, en raison de ses nombreuses critiques envers la NBA et son arbitrage. La chaîne était persuadée que l’efficacité de ses deux analystes iconiques était liée, en grande partie, à leur synergie et ne souhaitait pas conserver une seule partie du tandem.

Jeff Van Gundy vers un retour au coaching ?

À leur place, le média compte de faire de Doris Burke la première femme à commenter les Finales NBA à la télévision. L’ajout de Doc Rivers, en parallèle, est censé compenser l’expérience du terrain perdue avec les licenciements. Les deux personnalités, à l’instar de Breen, seraient également plus appréciées des décisionnaires de la ligue. Un paramètre possiblement important à l’approche de la renégociation des droits TV, le contrat actuel expirant au terme de la saison 2024-2025.

Podcast #104 : Must watch, quelles équipes regarder en NBA cette saison ?