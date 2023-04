Il y a quelques jours, avant le début de la série contre Brooklyn, Doc Rivers avait déclaré sur ESPN que les Clippers qu'il a coachés pendant des années n'avaient aucune chance de gagner un titre parce qu'ils ne s'entendaient pas bien. Comme on pouvait s'y attendre, certains de ses anciens joueurs ont eu du mal à encaisser ses propos.

C'est le cas de JJ Redick et Jamal Crawford, qui ont évoqué le sujet lors de l'émission du premier, "The Old Man and The Three". Leur discussion montre clairement qu'ils sont interloqués par l'absence totale - encore une fois - d'autocritique de la part de Doc Rivers.

Jamal Crawford : Oui, j'ai été surpris. Doc, tu étais le coach. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'était à toi de nous faire croire que l'on pouvait gagner. Quand j'ai entendu ça, je ne savais pas quoi répondre. Je me suis dit : Bon sang, notre coach pense qu'on n'avait aucune chance de gagner. Peut-être qu'il détaillera ce qu'il voulait dire par là. Et toi JJ, tu l'as pris comment ?"

JJ Redick : J'ai vu Doc quelques jours plus tard, parce que je commentais un match des Sixers. Il a parlé de ça immédiatement. (Il imite la voix de Doc Rivers). 'Je suis surpris que tu aies un problème avec ce que j'ai dit'.

La réalité, c'est que les deux années lors desquelles on a eu des problèmes dans le vestiaire, c'était en 2016 et 2017. On n'aurait pas gagné le titre ces saisons-là dans tous les cas. Pour moi, c'est en 2014 et 2015 qu'on pouvait le faire. J'ai manqué une bonne partie de 2014 à cause de ma blessure au dos et au poignet. Ce sont quand même deux des saisons préférées dans ma carrière. On avait un groupe spécial.

En 2016, Blake et Chris se sont blessés à 10 minutes d'intervalle au 1er tour. En 2017, Blake s'est blessé dans le game 3 contre Utah. Même s'il y avait des problèmes, ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas avancé en playoffs. J'ai trouvé ça bizarre qu'il dise ça.

Jamal Crawford : Le premier mot qui m'est venu à l'idée quand j'ai entendu ça, c'est 'responsabilité'. On dirait que nous on était d'un côté et lui de l'autre. Je croyais qu'on avait vécu ça ensemble.

JJ Redick : "C'est vrai que ça m'a mis par terre. Tous les membres de cette équipe à qui j'ai parlé depuis ont assumé leur erreur et reconnaissent qu'on aurait pu réussir quelque chose de spécial. Le fait que lui ne fasse pas cette autocritique... Il dit que les joueurs ne s'entendaient pas bien. Mais quand il est arrivé, c'était avec la réputation d'un bon gestionnaire de personnalités, comme avec l'Ubuntu de Boston. Et là chez les Clippers il était aussi GM. Si les gens ne s'entendent pas bien, c'est aussi de ta faute.

Jamal Crawford : On n'aurait jamais osé dire que c'était de la faute de Doc. Tout le monde a assumé sa part.

JJ Redick : Ce qui m'ennuie, c'est que Doc l'orateur croyait clairement qu'on pouvait gagner. Pourquoi, 8 ans plus tard, vouloir changer la narration et le scénario ?

---

Si les Sixers ne passent pas l'obstacle Celtics - vraisemblablement - au prochain tour, il est probable que quelques autres anciens joueurs de Doc Rivers un peu contrariés ne le loupent pas dans les médias...

