Doc Rivers compare ses Sixers aux Celtics 2008 et flingue ses Clippers…

Doc Rivers croit dans les chances des Sixers de remporter le titre. C'est une bonne nouvelle et ce n'était pas gagné d'avance. Parfois, quand il évoque ses anciennes équipes, on peut sentir un certain manque d'enthousiasme et d'autocritique. Interrogé par ESPN sur une éventuelle comparaison entre son équipe actuelle de Philadelphie et d'autres qu'il a coachées, le champion 2008 a déclaré :

"Mon équipe d'aujourd'hui me fait plus penser aux Celtics qu'aux Clippers. Je ne veux rien enlever à cette équipe, mais elle n'avait aucune chance de gagner un titre. On ne s'entendait tout simplement pas assez bien en tant que groupe et il impossible de gagner sans coopération. Cette année, c'est comme à Boston, on s'entend bien et c'est le bon moment".

Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan et les autres seront ravis d'apprendre qu'ils n'auraient même pas dû essayer de mener les Clippers vers leur premier titre.

JJ Redick a d'ailleurs posté un tweet : "This is what dreams are made of", qui laisse entendre que l'on va l'entendre à ce sujet dans un prochain podcast...

A nouveau, Doc Rivers a d'abord mis l'accent sur la responsabilité des joueurs plutôt que sur la sienne, à l'image de la manière dont il s'était dédouané de l'échec de son équipe d'Orlando qui menait 3-1 contre Detroit en 2003. Il n'y a plus Ben Simmons pour servir de bouc émissaire en cas d'élimination prématurée, comme en 2021 contre Atlanta. En cas d'échec, le coach des Sixers devra trouver un autre paratonnerre.

Doc Rivers fâché qu'on lui rappelle qu'il est le champion des craquages en playoffs