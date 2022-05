Jokic MVP, Doc Rivers s’en prends aux fans des stats

Nikola Jokic est encore une fois le MVP. Il devance Joel Embiid pour la deuxième année consécutive. Si le Serbe est plutôt plébiscité par les votants, de nombreuses voix se sont élevées pour manifester leur frustration de ne pas voir le pivot des Philadelphia Sixers finir en tête. Parmi elles, celle de Doc Rivers.

« Je ne sais pas s’il pouvait en faire plus en jouant déjà sans son meilleur coéquipier. Je ne veux rien enlever à Jokic parce que c’est un super joueur. Mais je pense que cette société va parfois beaucoup trop loin sur les statistiques analytiques. Regardez les putains de matches et prenez votre décision. Mais bon, au bout du compte, si Joel avait gagné, et je pense qu’il aurait dû, il y aurait eu des critiques. Même chose si Giannis avait gagné », confie le coach.