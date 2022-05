Joel Embiid, sa première réaction au sacre de Nikola Jokic au MVP

Même si la NBA n'a pas encore réalisé une annonce officielle, ESPN a déjà vendu la mèche : Nikola Jokic va remporter son second trophée consécutif de MVP. Une récompense méritée pour l'intérieur des Denver Nuggets. Mais avec sa superbe saison, le pivot des Philadelphia Sixers Joel Embiid aurait clairement pu également l'emporter.

Et forcément, en marge de la défaite de son équipe contre le Miami Heat (85-120) lors du Game 5 des Playoffs, le Camerounais n'a pas échappé aux questions à ce sujet. En reconnaissant les mérites du Serbe, Embiid a surtout cherché à relativiser.

"Si j'ai été surpris ? Non. Je le savais depuis plusieurs semaines, probablement deux semaines avant la fin de la saison. Après les matches contre Denver et Milwaukee, j'ai vu un sondage d'ESPN. Je savais donc que je n'allais pas l'avoir.

Evidemment, félicitations à Nikola. Il l'a mérité. Il a fait une saison incroyable. Puis il n'y a pas un bon ou un mauvais choix. Il y avait beaucoup de candidats. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Giannis, Devin Booker, qui se trouve dans la meilleure équipe de la Ligue.

Donc, je suppose que chaque année, c'est ce que vous décidez, celui qui correspond le mieux à l'histoire racontée pour savoir qui va gagner. Je ne suis pas en colère. Cela fait deux ans de suite que je me mets dans cette position. Mais je ne l'ai pas eu. C'est comme ça.

L'année dernière, j'ai fait campagne pour l'avoir. Pas cette année où j'ai simplement répondu aux questions posées. Et dans les prochaines années jusqu'à ma retraite, c'est presque comme si... je me demande ce que je dois faire de plus pour le gagner. Donc c'est comme ça.

Il s'agit de se concentrer, non pas que je n'étais pas concentré sur ça avant, mais il est vraiment temps de mettre toute mon énergie sur le plus important, qui est de tout gagner", a terminé Joel Embiid.