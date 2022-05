Nikola Jokic à nouveau élu MVP, peut-il réussir le Three-Peat ?

On l'avait un peu deviné avec les votes dévoilés par les uns et les autres depuis quelques semaines. C'est désormais quasiment officiel - Woj ne se trompe jamais - Nikola Jokic va se succéder à lui-même comme MVP pour la saison 2021-2022. Le pivot serbe, qui a mené les Denver Nuggets en playoffs en l'absence des deux autres meilleurs joueurs de l'équipe, Jamal Murray et Michael Porter Jr, a de nouveau réussi un exercice époustouflant. Il n'y aurait évidemment pas eu scandale si Joel Embiid, son dauphin, avait été élu, mais l'impact gigantesque de Nikola Jokic sur les résultats de son équipe, comme ses statistiques (avancées ou non) effarantes étaient des arguments extrêmement solides pour le panel des journalistes avec un bulletin de vote.

Rappelons bien qu'il s'agit d'un trophée de saison régulière et que ce qui s'est passé en playoffs pour les Nuggets, éliminés au 1er tour par les Golden State Warriors, n'entre absolument pas en ligne de compte dans le vote. Cette saison, Jokic a compilé 27.1 points (son record en carrière), 13.8 rebonds (idem) et 7.9 passes à 58.3% d'adresse globale. Denver a beau avoir fini 6e, l'influence, le génie, l'efficacité et - plus inattendu - les progrès en défense du Joker ont été déterminants.

Joel Embiid, qui est toujours en lice avec Philadelphie (2-2 contre Miami en demi-finale de Conférence), l'aura sans doute mauvaise, mais pourra se consoler avec une campagne de playoffs plus réussie que Nikola Jokic. Le détail des votes n'a pas encore été révélé, mais il est presque certain que Giannis Antetokounmpo est le troisième larron, lui qui avait déjà réussi ce petit exploit d'être élu MVP deux fois de suite en 2019 et 2020.

Avant lui, on peut aussi citer Stephen Curry (2015 et 2016) ou LeBron James (2009 et 2010, puis 2012 et 2013), Steve Nash (2005 et 2006), Tim Duncan (2002 et 2003), Michael Jordan (1991 et 1992), Magic Johnson (1989 et 1990), Moses Malone (1982 et 1983) et Kareem Abdul-Jabbar (1976 et 1977). Reste à savoir si Nikola Jokic pourra réussir un improbable Three-Peat, comme Bill Russell (1961, 1962, 1963), Wilt Chamberlain (1966, 1967, 1968) ou Larry Bird (1984, 1985, 1986).