Nikola Jokic n'est pas rancunier. Sa bataille avec Draymond Green, durant laquelle il s'est retrouvé avec un oeil rougi, a animé la série entre les Nuggets et les Warriors, remportée la nuit dernière par Golden State. Le Serbe a pourtant étreint Green au terme du game 5 avant d'échanger quelques mots avec lui.

Green a expliqué devant la presse après le match de quoi les deux hommes ont discuté.

"Je l'ai remercié pour m'avoir rendu meilleur. C'est un honneur et un plaisir d'affronter quelqu'un d'aussi doué. D'habitude, les gars aussi talentueux et doués sont soft. Nikola Jokic est très, très loin d'être soft".

Il y avait déjà un petit historique de respect entre les deux hommes. Draymond Green avait allumé la défense de Nikola Jokic dans son rôle de consultant sur TNT en 2020 et avait été surpris par la réaction du Joker.

"A la mi-temps d'un match des Nuggets, j'ai commenté quatre extraits vidéo et m'en suis pris à la défense de Nikola Jokic. J'ai dit que si Denver voulait être une bonne équipe, il Jokic devait être bon défensivement parce qu'il est sur leur dernière ligne. Sur les clips, j'ai montré qu'il ne faisait pas de rotation, ne bougeait pas. J'ai vraiment été très critique.

La saison suivante, il est venu me voir et m'a dit un truc du genre : 'J'ai vu ce que tu avais dit sur ma défense à la télé. Tu avais raison, j'ai apprécié', un truc comme ça. Et il m'a dit qu'il était devenu meilleur. Je lui ai répondu que je l'avais regardé cette saison et qu'il était clairement devenu meilleur".