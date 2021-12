Comment Draymond Green a rendu Jokic meilleur en l’affichant à la TV

Si cette double-casquette peut sembler compliquée, les apparitions de Draymond Green comme consultant à la télé ont jusqu'ici été excellentes. Les qualités d'analyse de l'intérieur des Golden State Warriors sont divertissantes et enrichissantes pour TNT et ses spectateurs, mais aussi... pour les adversaires de Draymond. Dans un entretien avec Matt Barnes dans son podcast, Green a raconté ce qu'il était advenu après un segment particulièrement à charge qu'il avait concocté sur Nikola Jokic.

On aurait pu croire que le MVP des Denver Nuggets aurait eu envie d'aller dire à Draymond Green sa façon de penser une fois leurs retrouvailles sur le terrain, mais il n'en a rien été.

Draymond Green a clairement une reconversion toute prête pour le jour où il décidera de mettre un terme à sa carrière. Il n'a que 31 ans et encore quelques belles aventures à vivre avec les Warriors, mais on a hâte de le voir exceller aussi dans son nouveau job.

Draymond Green once called out Nikola Jokic’s defense while filling in as an analyst on TNT. Jokic went up to Green the next season, said he appreciated the criticism and told Green that he’s improved.

Green’s response: “You 100% have gotten better.”pic.twitter.com/SzCpEKBzFQ

— Harrison Wind (@HarrisonWind) December 22, 2021