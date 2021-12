Draymond Green décrypte son génie défensif et c’est passionnant

Draymond Green est un formidable défenseur et cet échange avec Doris Burke permet de le comprendre.

Draymond Green est souvent l'un des joueurs les plus intéressants à écouter lorsqu'il parle de jeu. L'intérieur des Golden State Warriors a un QI basket assez unique et une capacité à analyser toutes les situations qui en font un basketteur redoutable et un consultant fascinant.

Dans le cadre de l'émission NBA Today, Green a participé à une discussion avec Doris Burke. Cette dernière lui a demandé de décrypter quelques situations défensives où son talent pour la chose est particulièrement visible.

La défense est sous-cotée parce que les gens sont ignorants, selon Draymond Green

Le segment dure moins de 5 minutes, mais vaut vraiment le détour. La manière dont il raconte comment il aborde un duel avec Kevin Durant où un 1 contre 2 face à des jeunets comme Kevin Porter Jr et Jalen Green est très intéressante.