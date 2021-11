Chez BasketSession/Reverse, on aime la défense. On a même consacré un Mook à cette thématique. Difficile, du coup, de ne pas être d'accord avec Draymond Green, qui a déploré une nouvelle fois dimanche que les exploits des défenseurs n'aient pas la même portée "virale" que ceux des attaquants sur les réseaux sociaux et auprès du grand public. On y serait par contre allé un peu plus mollo que Draymond pour en expliquer la raison.

Voici ce que l'intérieur des Golden State Warriors a déclaré au sortir de la victoire face aux Los Angeles Clippers.

"La défense, ça n'est jamais viral parce que la moitié des gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de regarder. C'est facile pour n'importe qui de dire : 'Oh, ce mec vient de rentrer un tir, il est chaud'. Putain, on est tous capables de voir ça. Même mes enfants. Sur le plan défensif, c'est un peu différent. Tu dois savoir ce que tu es vraiment en train de regarder pour être capable de décrypter une action. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens", a expliqué Green devant la presse.

Draymond Green a déjà ciblé les médias par le passé, en expliquant, comme Kevin Durant notamment, que beaucoup de journalistes qui s'expriment sur la NBA n'ont peu ou pas de connaissances fondamentales sur le jeu. Ici, Green englobe un peu tout le monde.

Espérons pour lui que ça ne l'empêche pas de fêter sa quatrième sélection au All-Star Game, alors qu'il réalise une magnifique saison avec les Warriors, en particulier sur le plan défensif, mais aussi à la création (7.8 passes par match).

