Mook REVERSE #8 : Attention, les Bad Boys arrivent !

Excellente nouvelle ! Notre imprimeur a finalement réussi à rattraper en partie le retard causé par la panne de machine dont nous vous parlions récemment et les expéditions de notre Mook #8 spécial BAD BOYS ont pu débuter hier !

Surveillez bien votre boîte aux lettres, les premiers numéros devraient commencer à arriver en fin de semaine ou début de semaine prochaine.

Si vous ne l'avez pas encore commandé, en revanche, ne perdez pas un instant puisque, comme vous le savez, tous nos mooks font l'objet d'éditions limitées ! D'ailleurs, pour être certain de ne manquer aucun Mook, la meilleure solution reste de vous abonner !

BAD BOYS & GENTLEMEN

Pour ce numéro, nous avons une fois de plus pu compter sur une équipe d'intervenants de tout premier ordre. En plus de nos acolytes habituels Jacques Monclar et Thomas Dufant et Erwan Abautret de la First Team, Vincent Masingue est venu nous apporter un renfort de poids en qualité de rédacteur en chef exceptionnel.

Au-delà de nous servir de fil rouge tout au long de ces 240 pages et de partager avec nous ses analyses et le fruit de son expérience, il se livre dans un entretien long format pour revenir en détail sur les moments forts de sa carrière qui l'ont porté jusqu'aux portes de l'équipe de France, avec ses succès, ses doutes et ses défis.

Ceux qui l'ont vu évoluer sur un terrain se rappellent sans doute de son côté guerrier des raquettes, mais Vincent, qui s'est vu parfois collé l'étiquette de Bad Boy, est surtout un personnage riche et entier, qui évolue bien loin de l'image clichée de l'intérieur brut et rugueux, mais sans substance.

Sa quête de connaissances et de nouveaux paysages l'a d'ailleurs menée bien plus loin que lui même ne l'aurait sans doute imaginé...

Et puis, pour notre grande interview table ronde, nous avons pu échanger avec trois consultants aussi pertinents que différents. Bruce Bowen, l'ancien scoreur du championnat de France et multiple champion NBA avec les Spurs, a construit sa carrière au plus haut niveau en s'appuyant sur une défense de fer qui a souvent fait plus que simplement flirter avec les limites. Bad Boy, "dirty player", stoppeur, ce ne sont pas les qualificatifs qui lui manquent... ni les bagues NBA.

Autre personnage passionné et passionnant, Georgi Joseph a promené ses baskets (et ses coudes) d'Haïti aux quatre coins de l'Europe, en passant par les Etats-Unis, et en est revenu avec une vision globale extrêmement intéressante qui rappelle que les images et les étiquettes sont bien souvent trompeuses.

Enfin, Chris Herring, fine plume de Sports Illustrated qui s'apprête à publier un livre dédié aux Knicks des années 90 (Blood In The Garden) et qui nous fait profiter de son expertise et de sa connaissance du milieu.

Bref, une équipe rédactionnelle de luxe qui est pour beaucoup dans la qualité de ce nouveau numéro.

AU SOMMAIRE

Notre Rédacteur en Chef exceptionnel Vincent Masingue baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy

baisse les coudes pour partager son expérience et donner sa définition du Bad Boy Notre grande interview table ronde avec Bruce Bowen , le journaliste et auteur Chris Herring et Georgi Joseph , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences

, le journaliste et auteur et , trois personnages totalement différents avec trois perspectives bien particulières. qui nous aident à saisir tout ce que le terme Bad Boy peut avoir de conséquences Dennis Rodman : à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star

à lui seul, Rodman incarnait à la fois la dureté des Pistons et le caractère totalement incontrôlable d'un athlète hors-norme au tempérament de rock star Bobby Knight , coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit

, coach de génie et personnage détestable, les vrais Bad Boys ne sont pas toujours ceux que l'on croit John Brisker : comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses

: comment le joueur le plus craint de la ABA a disparu dans des circonstances mystérieuses Draymond Green : le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel

: le dernier héritier d'une longue lignée de fouteurs de bordel Javaris Crittenton ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar

ou comment le rêve NBA peut tourner au cauchemar Adrian Wojnarowski : le terroriste de la Woj Bomb

: le terroriste de la Woj Bomb Malice At The Palace II : en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve

: en WNBA aussi, quand on cherche, on trouve Kevin Garnett : vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ?

vrai Bad Boy ou compétiteur totalement taré ? Jerry Tarkanian , harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes

, harcelé par la NCAA, ce coach hors norme n'a jamais renié ses principes Bill Laimbeer : au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi

au royaume des Bad Boys, Bill est toujours le roi Fred Fauthoux et les frères Gadou : le vice made in Landes

: le vice made in Landes Vouloir tuer son adversaire, c'est grave docteur ? : plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs

: plongée dans la psyché des compétiteurs maladifs Charles Oakley : l'enforcer par excellence

l'enforcer par excellence Portland Jail Blazers : association de malfaiteurs

association de malfaiteurs Kermit Washington : la droite la plus dure de l'histoire

: la droite la plus dure de l'histoire Et aussi : Malice At The Palace, First Team, les Knicks 90's, notre Hall of Fame de la badboyerie, Jacques Monclar et bien d’autre sujets encore…

Voilà, nous n'attendons désormais plus qu'une chose avec impatience, que vous ayez notre dernier numéro en main pour que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez !

Cover art : Albert Lola / Portrait Vincent Masingue : Karen Mandau