Draymond Green a été « à chier » ces dernières saisons, il révèle sa nouvelle motivation

Draymond Green est redevenu lui-même cette saison, après avoir été loin de son meilleur niveau depuis le départ de Kevin Durant. L'intérieur de Golden State tourne à 8.1 points, 7.6 passes et 7.5 rebonds de moyenne depuis la repris. Il a expliqué à Nick Friedell d'ESPN ce qui avait provoqué en lui un tel changement, alors que son nom est déjà évoqué pour le titre de meilleur défenseur de l'année.

"J'ai trouvé l'amour pour le basket. Je prends du plaisir à contrôler ce que je peux sur le terrain, avec l'arbitre... J'en suis à un stade de ma vie où ce que je suis se retranscrit sur le parquet. Mon fils grandit, ma fille aînée a 7 ans et ils se mettent sur mon dos quand on perd un match, donc c'est une motivation.

Je me dis aussi que j'ai été à chier ces dernières saisons, donc je veux que mes enfants voient à quel point je peux être fort. Ils n'avaient que 3 ans et 1 an quand j'étais à mon meilleur niveau. Plus important encore, je veux gagner.

Je veux être à nouveau meilleur défenseur de l'année, All-Star... Beaucoup de gens m'avaient mis de côté, comme à l'époque de la Draft. C'est quelque chose qui me nourrit".