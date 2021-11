Draymond Green prévient : « Ne nous laissez pas gagner un p***** de titre »

Les Golden State Warriors sont en tête de la NBA. S'il reste encore énormément de matches à jouer, il semble assez clair que les Californiens sont assez armés pour aller jouer le titre ou au moins un très beau parcours en playoffs. Depuis le départ de Kevin Durant, beaucoup ont pensé qu'on ne reverrait plus les Warriors au plus haut niveau. Draymond Green en a pris ombrage et profite de la belle période actuelle pour prévenir tous ceux qui avaient rayé les Dubs de la carte.

Dans le premier épisode de son podcast, le Draymond Green Show, l'intérieur de 31 ans a ainsi déclaré :

"Beaucoup de gens nous ont mis de côté. Ils disaient que j'étais rincé, que Steph n'était pas aidé et qu'il n'était pas capable de porter une équipe sur ses épaules. Il y a un tel manque de respect ! Même Klay Thompson n'arrête pas de parler de ça alors qu'il ne parle de rien en général. Il ne parle même pas tout court. Il y a encore énormément de matches à jouer. Je ne peux pas faire comme si on avait joué 60 matches. N'allons pas trop vite. Mais ce que je sais c'est qu'on a une sacrée équipe, que Klay et Wiseman vont revenir et que ce sont deux pièces importantes de notre reconstruction. En continuant de bosser, on aura une vraie chance de gagner le titre. Et je vous le dis, ne nous laissez pas gagner un putain de titre. Sinon vous allez m'entendre !".

Draymond Green sort d'un superbe match défensif contre les Nets et tourne à 8.4 points, 7.9 rebonds et 7.1 passes depuis le début de la saison, à 56% en global et 40% à 3 points (6/15). Du très bon Draymond Green !

