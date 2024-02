Doc Rivers : ses anciens joueurs et son fils se déchirent à son sujet !

C'est tendu entre JJ Redick, Patrick Beverley et Austin Rivers, entre autres, au sujet de Doc Rivers et de ce qu'ils pensent de leur ancien coach.

Les anciens joueurs de Doc Rivers se tirent dans les pattes ces derniers jours au sujet de leur ex-coach. Après la sortie de JJ Redick mardi, sur le fait que Rivers "n'assumait jamais ses responsabilités", "jetait ses joueurs sous les roues du bus" et avait "toujours une excuse", certains sont montés au créneau, là où d'autres ont validé le point de vue de l'ancien shooteur du Magic et des Clippers.

Patrick Beverley a été le premier à tacler Redick en le traitant d'ingrat sur X.

"Doc a sauvé ta carrière. Il t'a mis titulaire quand personne ne voulait le faire. Tu prends ta retraite, tu vas à la télévision et tu dis ça...".

Ce à quoi JJ Redick a répondu : "Pat, mon gars, j'avais une offre pour un contrat de 4 ans avec le même salaire pour être titulaire ailleurs. Il a 'sauvé ma carrière' ? Cassez-vous".

Austin Rivers, consultant sur ESPN et ancien Dukie comme JJ Redick, est venu défendre son père peu de temps après, en taclant son ex-coéquipier au passage.

"Tout d'abord, mon père est une grande personne et n'a pas besoin de moi pour se défendre. Simplement, je ne suis pas d'accord. Pour quelqu'un qui n'assumerait soi disant pas ses responsabilités, c'est toujours lui qui subit les conséquences. Il a été viré après la bulle dans un contexte où personne ne voulait être là, puis l'an dernier après une défaite contre une équipe qui était favorite, Boston... JJ, tu es mon frère, je t'adore, mais tes meilleures années étaient avec, donc ce que tu dis est bizarre. Il y a de la pression autour de lui à Milwaukee, c'est vrai, mais de quoi on parle ? Est-ce qu'il y a de la frustration chez toi ? Des tensions qu'on ignore ? Chez les Clippers, on devait te laisser sur le banc à la fin des matches pour des raisons défensives, tu étais un shooteur. Ton énergie à ce sujet est bizarre".

JJ Redick a quand même eu quelques soutiens, puisque Spencer Hawes a répondu à l'intervention d'Austin Rivers avec un message taquin et sous-entendant que ce dernier a profité de l'influence de son père : "Ce que dit Austin au sujet de JJ est inexact statistiquement. Mais si on veut parler de quelqu'un dont la carrière a été sauvée par Doc Rivers..."

Marcin Gortat, pivot des Clippers en 2018-2019 sous les ordres de Doc Rivers, a simplement mis un emoji "check" en retweetant les paroles de Redick.

Doc Rivers, lui, sans être probablement au courant du conflit entre ses anciens joueurs, a déclaré sur Sirius XM qu'il n'avait pas compris pourquoi les dirigeants des Bucks avaient renvoyé Adrian Griffin et qu'il avait dû beaucoup réfléchir avant d'accepter leur proposition.

