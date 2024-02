JJ Redick détruit son ancien coach Doc Rivers

Voilà plusieurs mois que JJ Redick est échaudé contre son ancien coach Doc Rivers. L'ancien joueur NBA, désormais consultant sur ESPN et animateur du podcast The Old Man and the Three, n'a pas digéré les critiques de son ex-entraîneur contre les Clippers de l'époque dont il faisait partie. Il a décidé de ne plus l'épargner, comme sur le plateau de First Take mardi matin. En réponse à une déclaration récente de Rivers sur le fait qu'il aurait préféré prendre les Bucks en charge après le All-Star Game et que cela explique en partie son bilan négatif, Redick a dégoupillé.

"Personne ne va réagir à ce qu'a dit Doc Rivers ?! Je le vois faire ça depuis des années ! Il trouve toujours des excuses. OK Doc, prendre une équipe au milieu de la saison est compliqué, on a compris. Se faire trader en milieu de saison aussi, c'est compliqué. Mais tu as toujours une excuse. Tu jettes tout le temps ton équipe sous les roues du bus. Tu perds contre Memphis et tu dis que c'est de la faute des joueurs. Les Grizzlies ont joué avec des mecs de G-League et des two-way contracts !

Et maintenant je l'entends réclamer du crédit pour le fait que le trade de James Harden à Los Angeles a été un succès ? Ce gars n'assume jamais ses responsabilités !".

On pense à peu près tous ici que Doc Rivers, en dépit de ses qualités, est rarement dans l'auto-critique et a souvent pointé du doigts d'autres responsabilités que la sienne. C'est ce qui nous a interloqués lorsqu'il a été nommé en remplacement d'Adrian Griffin et sur un contrat aussi long...

JJ Redick et Jamal Crawford en veulent à Doc Rivers, incapable d'autocritique