Domantas Sabonis a fait du “stat-padding”, c’est indéniable

Domantas Sabonis va avoir du mal à éviter les accusations de "stat padding" dans les heures qui viennent. On se souvient que Nikola Jokic avait été injustement accusé de forcer un peu pour faire ses stats l'année dernière. Ce n'était pas fondé, au contraire de ce qu'a eu le droit de faire l'intérieur des Kings cette nuit. Cela n'enlève rien à ce que l'on écrivait sur lui hier et sur le fait qu'il est encore très sous-coté en NBA.

Alors que Sacramento prenait une avoinée contre les Nuggets à Denver cette nuit et que les titulaires des deux équipes étaient sortis pour faire place à du garbage time, Mike Brown a de nouveau fait entrer Domantas Sabonis. L'objectif : lui permettre de prendre un rebond pour atteindre la barre des 10 et valider un double-double afin de maintenir sa série de DD consécutifs en vie. Le Lituanien a clairement en tête d'aller chercher Kevin Love pour la plus longue série de double-doubles (53) en NBA de l'ère moderne.

Immédiatement sorti après avoir capté son 10e rebond, l'ancien joueur des Pacers peut continuer à chasser le record, même si la démarche sera logiquement un peu critiquée...

Que doit faire Domantas Sabonis pour être enfin respecté ?