UPDATE : Bonne nouvelle pour les Kings. Enfin, moins mauvaise que prévu... Domantas Sabonis ne va pas passer sur le billard et devrait très vite rejouer. Si Sacramento avait opté pour la prudence et le long terme, le fait que le Lituanien soit touché au niveau du ligament du pouce droit aurait sans doute nécessité une opération. Mais la franchise californienne est clairement dans la course aux playoffs cette saison et Sabonis est son joueur le plus important.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'ancien Pacer va donc serrer les dents et jouer malgré sa blessure jusqu'à la fin de la saison, en prenant autant de précautions que possible. On pourrait ainsi le voir en action dès la nuit prochaine lors du match contre Denver.

Il vaut effectivement mieux pour les Kings de pouvoir compter sur Domantas Sabonis avec Nikola Jokic en mode MVP dans le camp d'en face...

25/12 : Tout allait trop bien pour les Sacramento Kings... Sixièmes de la Conférence Ouest, les Californiens sont en train de réussir une très bonne première partie de saison, avec de solides chances de disputer les playoffs pour la première fois depuis 16 ans. Malheureusement, leur joueur le plus performant depuis la rentrée vient de connaître un coup dur. Domantas Sabonis, souffre d'une blessure à la main droite et va être éloigné des terrains pour une durée indéterminée.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Sabonis ne va pas être opéré immédiatement, mais passera d'abord des examens complémentaires. Il y a une chance pour que l'international lituanien puisse jouer malgré ça, mais il ne sera à coup sûr pas à 100%, ni opérationnel immédiatement. On espère pour les Kings que celui qui avait de bonnes chances d'être All-Star pour la troisième fois de sa carrière, ne sera pas absent trop longtemps.

Depuis le début de la saison, Sabonis tourne à 17.9 points, 12.4 rebonds et 6.7 passes de moyenne, avec une constance encore supérieure à celle affichée depuis son arrivée à Sacramento. Le fils d'Arvydas avait été échangé contre Tyrese Haliburton dans un trade avec les Indiana Pacers, où il évoluait jusque-là.

Il va sans dire que si Domantas Sabonis venait à manquer plus qu'un mois de compétition, les espoirs des Kings de mettre fin à leur terrible série sans qualification en post-saison seraient fortement chamboulés.

Le joueur de 26 ans est mentionné dans le volume 2 de notre MVP Race, en dehors du top 5, mais suffisamment performant pour avoir droit à un peu de reconnaissance.

