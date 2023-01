Domantas Sabonis méritait d’être titulaire au All-Star Game

Zion Williamson est très populaire auprès des fans et on ne doute pas une seconde qu'il les ravira s'il est en mesure de tenir sa place au All-Star Game 2023. On a juste un peu de peine - tout est relatif - pour Domantas Sabonis, qui fait la saison de sa vie sur le plan individuel et collectif, mais ne sera que remplaçant une fois que les coaches auront pondéré les deux rosters.

C'est bien Zion, malgré ses 20 matches manqués sur 49, qui sera titulaire plutôt que le Lituanien. Les médias l'avaient pourtant placé en troisième position de leurs votes parmi les "frontcourt players" issus de l'Ouest, derrière Nikola Jokic et LeBron James. Sabonis n'a pas eu droit à la même attention de la part des fans et de ses pairs. L'intérieur des Sacramento Kings est 4e chez les joueurs, qui ont donné plus de voix à Zion, mais aussi à Lauri Markkanen.

Chez les fans, c'est nettement pire, puisque le rejeton d'Arvydas n'est que... 9e, loin derrière LeBron, Jokic, Anthony Davis, Zion Williamson, Andrew Wiggins, Paul George, Lauri Markkanen et Draymond Green. En pondérant les trois types de votes, Domantas Sabonis n'est que 6e...

Puisqu'il n'aura pas l'honneur d'être introduit comme starter lors du gala de Salt Lake City, tressons-lui quelques lauriers ici. Cette saison, Sabonis tourne à 18.4 points, 12.4 rebonds et 7.3 passes à 60.6% et est la raison principale pour laquelle les Kings sont 3e de la Conférence Ouest alors que la mi-saison est passée. L'ancien joueur d'OKC et d'Indiana joue, qui plus est, avec une fracture au pouce, sans avoir recours au load management. Sabonis a joué 45 des 47 matches de Sacramento, avec une série de 28 double-doubles consécutifs et le 20e triple-double de sa carrière.

Dans notre MVP Race, Domantas Sabonis est aux portes du top 5 et il ne faudra pas oublier de saluer son importance si les Kings retrouvent bien les playoffs 17 ans après.

