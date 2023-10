Domantas Sabonis, le rôle de De’Aaron Fox dans sa prolongation

Lors de cette intersaison, Domantas Sabonis a accepté de s'installer sur le long terme aux Sacramento Kings. Auteur de performances remarquables avec la franchise californienne, l'intérieur a négocié, dès cet été, une prolongation. Pour un total de 217 millions de dollars pour 4 années supplémentaires, soit jusqu'en 2028.

Avec un tel deal, le Lituanien figure désormais dans le projet, sur la durée, chez les Kings. Et dans sa réflexion, l'ancien joueur des Indiana Pacers a pris en compte son association avec De’Aaron Fox.

Sans surprise, le meneur a d'ailleurs joué un rôle clé dans la prolongation de Sabonis.

"Les choses se sont passées dès cet été. L'opportunité s'est présentée et je suis heureux de sentir la confiance de la franchise. Je peux ainsi être ici pour longtemps. Je voulais rester ici, alors quand l'occasion s'est présentée, j'étais plus qu'heureux de signer.

Avoir un meneur dynamique comme lui, une superstar qui peut tout faire, en attaque comme en défense, ça représente beaucoup. Vous l'avez vu l'année dernière, pour moi, en tant qu'intérieur, jouer avec quelqu'un comme lui me rend la vie tellement plus facile", a ainsi analysé Domantas Sabonis pour The Sacramento Bee.

A 27 ans, Domantas Sabonis a trouvé sa place en NBA. Et son duo avec De’Aaron Fox va continuer de régaler sous les couleurs des Kings !

