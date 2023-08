Domantas Sabonis a hâte de participer au tournoi de mi-saison de la NBA et se montre confiant par rapport à la réussite de ce nouveau format.

Face à la réaction mitigée des fans et des médias, l’implication des joueurs sera l’une des clés de la réussite du nouveau tournoi de mi-saison, la NBA Cup. Domantas Sabonis, en l’occurrence, semble particulièrement motivé à l’idée de le disputer. La star des Kings reste optimiste quant au succès de ce format.

« Je suis très excité », a-t-il expliqué à Kyle Irving de Sporting News. « Nous en avons parlé pendant les trois ou quatre dernières années et cela s’est finalement produit. C’est une autre chance de gagner quelque chose. Dans le basketball international, ces coupes en milieu de saison sont importantes. Elles signifient quelque chose. Et puis, l’histoire se produit sous nos yeux et c’est important. »

Le calendrier de la NBA Cup, avec Victor Wembanyama à l’honneur

Si la sauce ne prend pas dès la première édition, Domantas Sabonis estime que cela évoluera rapidement. Le Lituanien — absent pour la Coupe du monde — est persuadé que les autres joueurs seront conquis lorsque la NBA Cup sera une réalité.

« Si les gens ne sont pas encore convaincus cette année, je pense qu’une fois que le premier champion sera couronné, tout le monde voudra participer l’année suivante. Ce tournoi ne fera que s’améliorer avec le temps », a-t-il ajouté avec enthousiasme.

