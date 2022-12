Donovan Mitchell balance ses vérités sur Rudy Gobert

Il ne s'agit pas d'un secret, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont connu des moments difficiles au Utah Jazz. Entre des résultats décevants en Playoffs et la fameuse polémique liée au Covid-19, les deux hommes se sont éloignés au fil des années. Une relation compliquée qui a poussé la formation de Salt Lake City à tourner la page l'été dernier.

Désormais aux Cleveland Cavaliers, l'arrière a livré ses vérités sur ses rapports avec l'intérieur. Et sans surprise, le talent de 26 ans a reconnu des difficultés à s'entendre avec le pivot de Minnesota Timberwolves sur le parquet.

Par contre, Mitchell a aussi démenti des distensions dans le vestiaire.

"Honnêtement, les choses n'ont tout simplement pas fonctionné au niveau du basket. Dans ce monde, il faut toujours que ce soit vraiment négatif... Mais c'est juste le basket qui n'a pas fonctionné. Nous n'avions pas la même vision des choses.

On voulait tous les deux gagner, mais on voulait le faire de deux manières différentes. Cela n'a pas fonctionné. Mais au niveau de nos relations, je ne le déteste pas, et il ne me déteste pas. Il n'y a pas de haine.

Il n'existe aucun ressentiment l'un envers l'autre", a assuré Donovan Mitchell pour Andscape.