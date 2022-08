Donovan Mitchell, deux cadors à l’affût sur le dossier

Le feuilleton Donovan Mitchell va désormais occuper une place centrale en NBA. Après le dénouement du dossier Kevin Durant aux Brooklyn Nets, l'arrière du Utah Jazz s'impose clairement comme le meilleur joueur disponible sur le marché.

Autant dire que la concurrence devrait sérieusement augmenter. On le sait, depuis plusieurs semaines, les New York Knicks sont probablement les mieux placés pour le récupérer. Mais le natif d'Elmsford plaît également aux Cleveland Cavaliers, aux Charlotte Hornets ou encore aux Washington Wizards.

Cependant, selon le journaliste de l'Arizona Sports John Gambadoro, deux cadors surveillent Mitchell : les Nets et les Los Angeles Lakers ! Sur le papier, un deal semble complexe à monter pour les deux formations.

A Brooklyn, il faudrait probablement proposer un package autour de Ben Simmons, dont la valeur reste faible. Et pour Los Angeles, un accord paraît très peu probable par rapport aux atouts des Californiens : Russell Westbrook et des picks au premier tour de la Draft NBA (2027 et 2029).

Par contre, l'intérêt des deux équipes pour Donovan Mitchell reste crédible. Désormais, l'attention va clairement se porter sur lui. Et toutes les franchises vont se montrer attentives à l'évolution de la situation.

