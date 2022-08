Donovan Mitchell : Les derniers détails des négociations pour un trade aux Knicks

Les Knicks et le Jazz sont dans l’impasse mais les dirigeants continuent de discuter d’un échange qui enverrait Donovan Mitchell à New York.

Les New York Knicks ont manifesté leur intérêt pour Donovan Mitchell depuis plusieurs semaines maintenant. Et le Utah Jazz est plus que jamais ouvert à un transfert de sa star après avoir déjà envoyé Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves. Mais Danny Ainge, leur Président, veut justement un package encore plus conséquent pour l’arrière de 25 (bientôt 26) ans.

Après avoir récupéré quatre tours de draft pour le pivot français, le Jazz en réclame donc cinq pour Mitchell. Et les Knicks se sont effectivement mis d’accord sur le nombre. Selon The Athletic, la franchise new-yorkaise offrirait donc Evan Fournier, Obi Toppin et des picks. Alors pourquoi ça coince ?

Selon les différents insiders, les derniers points de négociations reposent sur le nombre de choix de draft non protégés inclus dans le deal. Pour l’instant, les Knicks en laissent deux et Ainge en veut plus. Quentin Grimes est un autre sujet de désaccord puisque Tom Thibodeau tient à le garder.

Le Jazz aurait tout de même intérêt à ne pas se montrer trop, trop, trop gourmand. Pas sûr qu’une franchise soit prête à proposer plus que New York. Mais Ainge est réputé pour sa dureté lors des négociations et il a tendance à arriver à ses fins.

