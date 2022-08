Donovan Mitchell est toujours un joueur du Utah Jazz, bien que la franchise soit passée en mode reconstruction. Rien ne presse, puisque la saison ne débute pas avant octobre et qu'aucun training camp n'a débuté, mais on imagine que l'arrière All-Star aimerait bien être fixé rapidement. Il ne fait aucun doute qu'il préférerait évoluer dans une équipe qui aspire à gagner à court ou moyen terme. On sait que les New York Knicks sont très intéressés, mais ils ont pour le moment eu du mal à passer à l'action.

D'après Shams Charania de The Athletic, les discussions viennent néanmoins de reprendre entre le Jazz et les Knicks, pour tenter de trouver un deal qui convienne à tout le monde. Mais New York n'est pas, ou plus, la seule franchise qui aimerait recruter Donovan Mitchell. Les Charlotte Hornets et les Washington Wizards surveillent la situation de près et estiment qu'une arrivée de Mitchell, si elle n'implique pas une saignée trop importante de leur côté, les aiderait à passer un cap.

C'est ce qui est toujours difficile dans pareille négociation. Utah n'a aucune raison de brader son joueur, alors qu'il est sous contrat, au minimum, jusqu'en 2025. Dans l'idée, Charlotte pourrait proposer une armée de futurs picks et échanges de picks, en plus de Gordon Hayward afin de s'aligner un tant soit peu sur les salaires. Pour Washington, il faudrait probablement sacrifier Kyle Kuzma, mais aussi un élément comme Rui Hachimura ou Deni Avdija, en plus de quelques picks. Mais le fit Mitchell-Beal-Porzingis a-t-il vraiment du sens ?

Le Jazz sera probablement plus séduit par une large offre de picks, pour se tourner vers l'avenir et observer la méthode Danny Ainge, qui avait utilisé une armée de choix de Draft pour reconstruire petit à petit les Celtics.

