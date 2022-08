Malgré la gourmandise du Utah Jazz, les New York Knicks estiment proposer la meilleure offre pour l'arrière Donovan Mitchell.

On le sait, le Utah Jazz se montre à l'écoute des offres pour un trade de Donovan Mitchell. Mais comme avec Rudy Gobert, la franchise de Salt Lake City se montre extrêmement gourmande dans les négociations. Il se dit que le dirigeant Danny Ainge souhaite prendre son temps pour faire grimper les enchères.

Ainsi, le Jazz attend plusieurs jeunes talents et surtout de nombreux picks (entre 6 et 8 !) pour monter un deal. Un prix qui a sérieusement refroidi l'intérêt des New York Knicks. Considérés comme les favoris sur ce dossier, les New-Yorkais ont pourtant eu des discussions avancées pour un trade de Mitchell.

Mais cette piste semble désormais à l'arrêt. Pour autant, malgré cette situation, les Knicks restent particulièrement confiants. D'après le journaliste de The Athletic Fred Katz, ils se sentent même en position de force !

Pourquoi ? Car ils jugent qu'aucune franchise ne peut formuler une meilleure offre à l'heure actuelle. Avec le dossier Kevin Durant toujours en cours, plusieurs équipes conservent leurs atouts pour l'ailier des Brooklyn Nets.

Et en attendant, les Knicks paraissent effectivement les mieux armés pour Donovan Mitchell. Cependant, Utah ne semble absolument pas pressé. Et avec le contrat jusqu'en 2025 de l'arrière, le Jazz peut jouer la montre. Attention à un éventuel excès de confiance à New York...

