Première réussie pour Donovan Mitchell avec les Cavaliers

C’est une nouvelle carrière qui commence pour Donovan Mitchell. Ou au moins une nouvelle aventure. Après cinq saisons au Utah Jazz, le voilà aux Cleveland Cavaliers. Avec des débuts effectués hier soir contre les Philadelphia Sixers, environ cinq semaines après son transfert. Le jeune homme de 26 ans peinait encore à réaliser tout ce qui s’est passé depuis. Et c’est une fois sur le terrain, avec le maillot de la franchise de l’Ohio sur le dos, qu’il a pleinement pris conscience de ce changement.

Même s’il avoue que ça faisait bizarre au début, il n’a pas mis longtemps à se mettre dans le rythme. L’arrière All-Star a planté ses 2 premières tentatives à trois-points. Les Cavs ont d’ailleurs ouvert le bal avec 6 paniers primés.

« Je pense qu’il y a plein de choses que l’on a bien fait. Comme je le disais dans le vestiaire, on n’a presque pas eu besoin d’appeler des systèmes en première mi-temps et ça en dit long sur notre circulation de balle », confie l’intéressé.

Donovan Mitchell s’est plutôt bien greffé dans le collectif. Il a fini avec 16 points à 6 sur 9 aux tirs, même si Cleveland a fini par s’incliner 113 à 112. Mais malgré le résultat, de toute façon peu significatif en présaison, l’association avec Darius Garland a affiché de belles promesses.

« Ce que je retiens, c’est d’abord le spacing », explique le jeune meneur, auteur de 12 points et 4 passes, au sujet de ce qui l’a marqué pour sa première avec son nouveau coéquipier. « Quand je prends le pick-and-roll, il y a tellement de menaces à l’opposé que j’ai beaucoup plus d’espaces. C’est beaucoup plus facile. »