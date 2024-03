Donovan Mitchell reste flou sur son avenir aux Cavs

Le propriétaire des Cleveland Cavaliers Dan Gilbert s'est-il emballé ? Jeudi, l'homme d'affaires a expliqué que Donovan Mitchell, heureux dans l'Ohio, allait certainement prolonger son contrat. Lié jusqu'en 2025, l'arrière dispose d'une player option pour 2025-2026.

Et depuis son arrivée aux Cavs en 2022, il a régulièrement fait l'objet de rumeurs concernant un possible départ libre. Le message de Gilbert se révélait donc particulièrement rassurant. Sauf que de son côté, Mitchell a déjà calmé son monde.

Face à la presse, le joueur de 27 ans a maintenu le flou sur ses intentions.

"Je comprends que vous devez poser la question. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus important pour moi, c'est de me concentrer sur tout le reste en dehors de ça en ce moment. Je dois me concentrer sur moi-même, sur mon retour dans le groupe, sur notre capacité à sortir de cette mauvaise passe et être prêt.

Mon avenir, je m'en occuperai le moment venu. Je comprends que vous posiez cette question et je vous donnerai la même réponse", a prévenu Donovan Mitchell.

Sans être aussi enthousiaste que Gilbert, Donovan Mitchell ne ferme pas la porte à un avenir à Cleveland. Un bon signe ?

Donovan Mitchell, la position tranchée des Cavs