Pourquoi le transfert de Donovan Mitchell aux Knicks n’est pas mort

Les New York Knicks ne vont pas lâcher l'affaire pour Donovan Mitchell et ils continuent de négocier pour l'arrière All-Star.

C’est un détail qui peut sembler anodin et même presque ridicule et pourtant ça se vérifie assez souvent : Donovan Mitchell a retiré la mention « Utah Jazz » de sa bio sur les réseaux sociaux. Le dernier à l’avoir fait étant Rudy Gobert. On connaît la suite. Bon, après, ça fait déjà un moment que les dirigeants de la franchise de Salt Lake City cherche à se séparer de l’arrière All-Star. Rien de surprenant donc.

Mais on pouvait penser que la signature d’une extension de contrat de RJ Barrett éloignait la piste menant aux New York Knicks, soit la plus chaude et la plus probable depuis le début des négociations. Shams Charania assure que non. Selon lui, l’hypothèse d’un transfert menant à « Big Apple » est toujours plausible. Il ajoute même qu’il existe un scénario où le jeune canadien, troisième choix de la draft 2019, serait envoyé dans l’Utah.

"I'm told the Knicks will continue to pursue Donovan Mitchell ... RJ Barrett could very well end up being in a potential deal." NBA Insider @ShamsCharania has the latest on trade talks between the Knicks and Jazz. pic.twitter.com/TYd6UFU4TW — The Rally (@TheRally) August 30, 2022

Le point de désaccord entre les deux franchises serait toujours le même : le Jazz réclamerait quatre tours de draft non protégés – soit un de plus que lors du transfert de Gobert – tandis que les Knicks en proposeraient deux auxquels s’ajoutent trois autres sous conditions. Les deux équipes n’ont qu’à se rejoindre à mi-chemin à trois picks. Ce serait déjà un sacré package récupéré par Danny Ainge, en plus évidemment des joueurs inclus dans l'échange. Simple suggestion. En attendant, c’est donc toujours le flou pour Donovan Mitchell et donc même pour Barrett.

RJ Barrett va prolonger aux Knicks, ça se complique pour Donovan Mitchell