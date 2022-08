RJ Barrett va prolonger aux Knicks, ça se complique pour Donovan Mitchell

La probabilité de voir Donovan Mitchell être tradé aux New York Knicks avant le début de la saison a pris un sacré coup. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, RJ Barrett, qui était au centre du package proposé par New York pour convaincre le Jazz de céder Mitchell, va signer la prolongation de son contrat rookie pour 120 millions de dollars sur 4 ans.

Un ultimatum avait été fixé à lundi pour qu'un deal se finalise autour de Mitchell, mais rien ne s'est matérialisé. Par conséquent, recruter l'arrière All-Star impliquera forcément l'inclusion de futurs picks supplémentaires pour que le Jazz y trouve son compte. Barrett, dont le futur contrat comporte une clause qui obligerait le Jazz à lui donner bien plus que son salaire actuel en cas de trade, semble désormais être hors d'atteinte dans ces discussions.

On imagine mal Utah se contenter de Quentin Grimes et de picks, à moins que ceux-ci soient vraiment significatifs. C'est toujours une possibilité, puisque le Jazz semble décider à faire table rase après s'être déjà séparé de Rudy Gobert notamment.

Les Lakers impliqués dans le transfert de Donovan Mitchell ?

En attendant, si la signature de RJ Barrett se confirme, ce sera un jour historique pour les Knicks. La franchise n'avait plus fait signer d'extension à l'un de ses joueurs draftés depuis Charlie Ward en 1999. Dans un passé récent, Kristaps Porzingis, Frank Ntilikina et Kevin Knox sont tous partis avant d'avoir pu lier leur avenir à celui des Knicks.

Si tout n'a pas été parfait depuis l'arrivée de l'ancien Dukie en NBA, il reste l'un des jeunes joueurs les plus productifs de l'histoire de la NBA. Barrett est l'un des cinq seuls joueurs à avoir compilé au moins 3 000 points, 1 000 rebonds et 200 paniers à 3 points avant ses 22 ans. Les autres : Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant et Luka Doncic.

New York Knicks guard RJ Barrett is finalizing a four-year rookie extension that could be worth up to $120 million, his agent Bill Duffy of @BDA_Sports + @WME_Sports told ESPN, complicating the franchise’s offseason trade pursuit of Utah Jazz All-Star Donovan Mitchell. pic.twitter.com/6KkGm4ch8o

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2022