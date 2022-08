Les Lakers impliqués dans le transfert de Donovan Mitchell ?

Officiellement, les Los Angeles Lakers et leur nouveau coach Darvin Ham répèteront qu’ils comptent sur Russell Westbrook et n’ont pas l’intention de le transférer d’ici la reprise des camps d’entraînement. Mais en coulisses, les rumeurs d’un départ de l’ancien MVP se font de plus en plus pressantes. Surtout après l’arrivée de Patrick Beverley, échangé contre Talen Horton-Tucker.

Un deal du meneur n’est pas facile à mettre en place en raison des 47 millions de dollars qui lui sont dus pour la saison prochaine. Selon Marc Stein, un scénario éventuel implique la franchise californienne en tant que troisième équipe lors d’un transfert de Donovan Mitchell.

Westbrook serait alors envoyé dans l’Utah avant d’être probablement coupé par le Jazz. En contrepartie, les Lakers devront se séparer de deux tours de draft, en 2027 et 2029. Des précieux atouts potentiels pour la franchise de Salt Lake City, surtout si les Angelenos traversent une période de transition après le départ à la retraite de LeBron James.

Donovan Mitchell transféré très prochainement ?