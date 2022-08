Donovan Mitchell transféré très prochainement ?

Maintenant que les rumeurs autour de Kevin Durant se sont calmées, tous les regards sont braqués sur Donovan Mitchell et le Utah Jazz. Une situation qui peut s’avérer délicate et pas forcément agréable à gérer pour le coach rookie, Willy Hardy, au moment de la reprise avec ses nouveaux joueurs en septembre. Les journalistes vont constamment l’interroger sur le sujet et ça deviendra inévitablement un sujet de distraction pour l’équipe. Sauf si l’arrière All-Star n’est déjà plus dans l’effectif à ce moment là.

« Tim [MacMahon], tu as dit que le Jazz voulait monter un échange avant le premier match de la saison. Mais ce que je comprends en discutant avec mes sources c’est que la franchise aimerait même être fixée plus vite que ça. Ils veulent le transférer avant le camp d’entraînement. Le Jazz met la pression pour faire monter les offres, notamment celle des Knicks », confie Brian Windhorst.

Les New York Knicks sont effectivement les favoris sur le dossier Donovan Mitchell. Mais il faut dire qu’ils sont aussi… presque les seuls. Les Cleveland Cavaliers se sont retirés des négociations et le Miami Heat ne peut pas proposer autant d’atouts que l’organisation de Manhattan.

Le Jazz et les Knicks ont négocié un deal autour d’Evan Fournier, Obi Toppin et des tours de draft mais l’équipe de Salt Lake City aimerait récupérer le plus de picks non protégés possibles. Une fois ce point éclairci, Mitchell devrait donc bouger.

Les trois destinations préférentielles de Donovan Mitchell