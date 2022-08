Les trois destinations préférentielles de Donovan Mitchell

Une carrière, c’est aussi une histoire d’image. Et une superstar sait que demander son transfert peut être lourd de conséquence auprès du public. Kevin Durant et LeBron James ont été conspués pour leur décision de rejoindre respectivement les Golden State Warriors et le Miami Heat. Ce même KD est encore une fois pris à partie après avoir requis son départ des Brooklyn Nets. Donovan Mitchell et ses représentants font donc attention à ce qui est relayé dans la presse en cette période agitée pour l’arrière All-Star.

Son nom circule avec insistance dans les rumeurs. Mais il a été précisé plusieurs fois que ce n’est pas le joueur lui-même qui aurait réclamé à partir. On se doute pourtant que l’idée de jouer pour une formation du Utah Jazz en reconstruction ne l’enchante pas forcément. Du coup, mine de rien, il songerait même à trois destinations potentielles en cas de transfert.

Selon The Athletic, Donovan Mitchell se verrait bien au Miami Heat ou dans l’une des deux équipes new-yorkaises, son état d’origine. Les New York Knicks seraient d’ailleurs les favoris sur le dossier. Les négociations stagnent pour l’instant, notamment en raison du nombre de choix de draft non protégés demandés par Danny Ainge, le boss du Jazz.

Donovan Mitchell : Les derniers détails des négociations pour un trade aux Knicks