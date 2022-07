Donovan Mitchell : Une équipe prend l’avantage dans le dossier

Les New York Knicks et le Utah Jazz discuteraient actuellement d’un transfert de Donovan Mitchell dans son état natal.

Après Rudy Gobert, c’est probablement Donovan Mitchell qui va être échangé par le Utah Jazz. La franchise de Salt Lake City entamerait alors sa reconstruction pour de bon en se séparant de ses deux All-Stars au cours de la même intersaison. En attendant, les négociations se poursuivent et plusieurs équipes ont déjà contacté Danny Ainge au sujet de l’arrière de 25 ans.

Selon Shams Charania, l’une d’entre elles tiendrait pour l’instant la corde. Il s’agirait des New York Knicks. La formation de Manhattan se serait rapidement mise en piste pour récupérer Mitchell et elle serait donc favorite pour l’accueillir avant le coup d’envoi de la saison.

Le Jazz réclamerait des choix de draft – de nombreux choix de draft – comme contrepartie de sa star. Un peu comme Gobert, envoyé aux Timberwolves en l’échange de quatre picks (et cinq joueurs). Les Knicks disposent justement de huit premiers tours sur les quatre prochaines années. Ils peuvent même ajouter des jeunes joueurs talentueux comme RJ Barrett, Quentin Grimes, Immanuel Quickley ou Obi Toppin.

Originaire de l'état de New York, Donovan Mitchell ferait ainsi son retour à la maison pour former une équipe compétitive avec Jalen Brunson et Julius Randle. Sans être nécessairement de la trempe des plus grands joueurs de cette ligue, il est la star à chouchouter que les Knicks cherchent depuis plusieurs années maintenant.

