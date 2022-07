4 transferts réalistes (ou presque) pour Donovan Mitchell

Donovan Mitchell de retour chez lui...

New York reçoit : Donovan Mitchell

Utah reçoit : RJ Barrett, Evan Fournier ou Derrick Rose, trois premiers tours de draft

Le fantasme du retour à la maison. Donovan Mitchell est originaire de New York et les Knicks se cherchent une star locale à promouvoir, à chérir et autour de laquelle construire une équipe solide capable de se qualifier pour les playoffs. L’arrière de 25 ans (26 en septembre) colle tout à fait au profil. Il se murmure même que les dirigeants de la franchise se presseraient pour présenter une offre à leurs homologues du Jazz.

Pour récupérer Mitchell, les Knicks devront se faire à l’idée d’abandonner le projet RJ Barrett. Le Canadien, troisième choix de la draft 2019 derrière Zion Williamson et Ja Morant, est la pièce centrale du deal pour Utah. Un ailier de 22 ans qui compilait 20 points et presque 6 rebonds par match la saison dernière. Le Jazz débuterait donc pleinement son processus de reconstruction mais avec un jeune joueur capable de s’affirmer comme un cadre dans le futur.

Barrett n’a pas progressé aussi vite que ce que certains l’espéraient à New York. Ce qui peut pousser l’organisation à faire une croix dessus pour récupérer un basketteur plus confirmé, déjà All-Star et qui n’a pas encore vraiment atteint son apogée. Pour le Jazz, ça reste un joueur un peu plus jeune au potentiel intrigant.

Il existe un scénario où New York propose plus de picks – quatre choix au premier tour et un ou deux swaps ? – en piochant dans son trésor de guerre pour monter le transfert sans perdre RJ Barrett. Mais ça reste peu probable. Evan Fournier ou Derrick Rose servent ici à assurer l’équilibre des salaires échangés. Tout dépend lequel des deux arrange le plus la formation de Salt Lake City.

Les Knicks repartiraient donc avec Mitchell mais aussi Jalen Brunson et Julius Randle. Un trio à la complémentarité qui reste à démontrer mais avec normalement suffisamment de talents pour accrocher le top-8 à l’Est.

… Ou alors chez le voisin

Brooklyn reçoit : Donovan Mitchell, Dario Saric, Landry Shamet, Buddy Hield, un premier tour de draft provenance d’Indiana, un premier tour de draft en provenance de Phoenix.

Phoenix reçoit : Kevin Durant, Myles Turner

Indiana reçoit : Deandre Ayton, Ben Simmons

Utah reçoit : Mikal Bridges, Cameron Johnson, Chris Duarte, deux premiers tours en faveur de Phoenix, un premier tour en provenance d’Indiana

Waouh. Bon, pas sûr que ça passe totalement niveau salaires mais presque, à deux ou trois ajustements près. Il faut aussi sans doute rajouter des choix de draft pour vraiment satisfaire tout le monde. Pour faire plus simple :

Phoenix perd Ayton, Bridges, Johnson, Shamet, Saric et deux premiers tours de draft et gagne Durant et Turner.

Indiana perd Duarte, Turner, Hield et deux premiers tours de draft et gagne Ayton et Simmons.

Utah perd Mitchell et gagne Bridges, Johnson, Duarte et trois premiers tours de draft.

Brooklyn perd Durant et gagne Mitchell, Hield, Saric, Shamet et deux premiers tours de draft.

Ce serait un deal massif quasiment impossible à mettre en place mais plutôt intéressant pour tout le monde, sauf peut-être le Jazz. Il faudrait vraiment que Danny Ainge est une haute estime de Mikal Bridges. Sinon, ça risque d’être compliqué de lui vendre le programme, même avec des futurs picks des Suns.

Les Pacers auraient une équipe vraiment sexy avec Haliburton, Mathurin, Simmons et Ayton. Les Nets essaieraient de limiter la casse avec Mitchell, Hield, Shamet et les joueurs déjà présents dans l’effectif. Bon, en fait, ça ne marchera jamais cet échange.

La destination rêvée par Mitchell

Miami reçoit : Donovan Mitchell

Utah reçoit : Tyler Herro, Duncan Robinson, Nikola Jovic, deux premiers tours de draft et un droit de swap

Il faudrait que Miami libère de l’espace sous le Cap pour compléter le deal, à moins d’attendre le début de saison et d’y inclure Victor Oladipo. Ce scénario où Donovan Mitchell termine au Heat est crédible mais il fonctionne essentiellement si le Jazz décide d’envoyer sa star là où elle tient le plus à jouer. Selon les rumeurs, South Beach aurait les faveurs du bonhomme.

Autre point important : cet échange paraît peu probable tant que Kevin Durant est à Brooklyn. Parce qu’en dégainant pour Mitchell, le Heat serait alors hors course pour le double champion NBA.

Un autre comeback, cette fois-ci au Jazz

Charlotte reçoit : Donovan Mitchell

Utah reçoit : Gordon Hayward, trois premiers tours de draft

Les Hornets semblent déterminés à peser en NBA et ils sont parfois prêts à faire n’importe quoi. Quitte à lâcher trois picks pour associer LaMelo Ball à Donovan Mitchell. Pour le Jazz, ce serait une opportunité de se reconstruire tout en récupérant un ancien de la maison susceptible d’être échangé à nouveau en cours de saison.

Donovan Mitchell, le Jazz désormais à l’écoute des offres !