Donovan Mitchell avait demandé au Jazz de ne pas trader Rudy Gobert

Le Utah Jazz a décidé de lancer une grande reconstruction cet été. Frustrés par les résultats obtenus par le duo Donovan Mitchell - Rudy Gobert, les dirigeants ont ainsi choisi de trader les deux joueurs pour récupérer de très nombreux atouts. Une stratégie justifiée par le président du Jazz Danny Ainge.

Mais de son côté, Mitchell ne partage absolument pas la vision de l'ex-dirigeant des Boston Celtics. En désaccord avec les propos de son ancien patron, le nouveau joueur des Cleveland Cavaliers a d'ailleurs réalisé un aveu : il avait demandé au Jazz une nouvelle chance avec Gobert.

"Je ne pense pas que nous ne croyions pas l'un en l'autre. Je l'ai dit en fin de saison : il ne faut pas échanger Rudy. Essayons de trouver une solution, faisons-le. Et cela ne s'est pas produit. Et le voir dire ça, après six mois autour de l'équipe, je ne suis pas d'accord.

Mais bon, au final, vous le savez, il s'agit de sa décision", a fait savoir Donovan Mitchell pour ESPN.