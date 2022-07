Donovan Mitchell, les Knicks calmés par la gourmandise du Jazz ?

Le Utah Jazz se montre à l'écoute des offres pour Donovan Mitchell. Mais il ne sera absolument pas bradé. Comme avec Rudy Gobert, la franchise de Salt Lake City souhaite obtenir un deal XXL pour céder son meilleur joueur. Et les New York Knicks l'ont bien compris.

Intéressés par le talent de 25 ans, les dirigeants new-yorkais ont rapidement initié des discussions avec la direction du Jazz. Sérieuses, les négociations ont bloqué sur un point précis : la gourmandise du patron d'Utah Danny Ainge.

D'après les informations du journaliste de The Athletic Tony Jones, le Jazz réclame : 6 des 8 choix disponibles au premier tour des New York Knicks et tous les jeunes intéressants. C'est-à-dire Quentin Grimes, Emmanuel Quickley, Obi Toppin et Miles McBride.

Dans les pourparlers entre les deux équipes, Utah refuse de baisser ses exigences. Pour faire baisser la note, les Knicks pourraient intégrer RJ Barrett à cette transaction. Mais le Jazz ne souhaite pas récupérer le Canadien car il faudrait lui donner un contrat XXL dans la foulée.

Avec l'envie de repartir avec une base très jeune pour sa reconstruction, le Jazz a défini le prix à payer. Et il est donc clairement énorme. New York peut-il finir par céder ?

