Donovan Mitchell, sa réponse sur son futur au Jazz

Quel avenir pour Donovan Mitchell au Utah Jazz ? Depuis plusieurs semaines, l'arrière, malgré un contrat jusqu'en 2025 (option jusqu'en 2026), fait l'objet de nombreuses rumeurs. Ainsi, il se dit que le joueur de 25 ans se verrait bien rejoindre un gros marché.

Et avec l'élimination du Jazz contre les Dallas Mavericks (2-4) dès le premier tour des Playoffs, la franchise de Salt Lake City va peut-être avoir l'envie de renouveler son effectif. En attendant de connaître les intentions des dirigeants, les journalistes se sont intéressés à celles de Mitchell.

Face aux médias, le natif d'Elmsford a ainsi évoqué son futur.

"Si j'ai envie d'être ici ? Oui. Ma mentalité est de gagner. Comme je l'ai déjà dit, actuellement, je ne regarde pas vraiment ça (demander un trade, ndlr). Personnellement, je veux juste gagner. Donc ça fait mal. Je vais penser à tout ça dans une semaine et nous verrons bien, mais pour le moment, je ne pense pas à tout ça. Honnêtement, je n'ai pas ça en tête. Je l'ai déjà dit pendant l'année. Je ne pense simplement pas à ça", a ainsi insisté Donovan Mitchell.

On a connu des discours plus clairs. Autant dire que la décision finale du joueur ne semble pas totalement arrêtée. Dans tous les cas, le Jazz aura la main sur ce dossier. Et il sera donc très intéressant de suivre les décisions de cette franchise.

