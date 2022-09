Incapables de mettre la main sur Donovan Mitchell cet été, les New York Knicks ont publiquement relativisé cet échec.

Au terme d'un long feuilleton cet été, les New York Knicks n'ont pas réussi à recruter Donovan Mitchell. Sur le départ du Utah Jazz via un trade, l'arrière a finalement pris la direction des Cleveland Cavaliers. Et pourtant, la franchise new-yorkaise disposait des meilleurs atouts pour monter un échange.

Mais face aux demandes de la formation de Salt Lake City, jugée trop gourmande, les Knicks ont refusé de céder. Si cette position peut se comprendre, il s'agit tout de même d'un échec pour New York. Pour la première fois publiquement, le président Leon Rose a évoqué cette situation.

"Nous avons suivi ce processus (pour l'échange de Donovan Mitchell). Mais au final, nous avons pris la décision de rester avec ce que nous avons. Et nous sommes ravis par rapport à notre situation. En regardant notre été, nous nous sentons très bien avec le résultat", a fait savoir le boss des Knicks pour le New York Daily News.

Outre les prolongations de Mitchell Robinson et de RJ Barrett, les Knicks ont notamment mis la main sur Jalen Brunson. Un bilan correct, mais suffisant pour relancer la machine après un exercice 2021-2022 décevant ?

On peut se poser la question. Surtout qu'avec l'ajout de Donovan Mitchell, les Playoffs, sauf blessures, devenaient quasiment une certitude.

