Donta Hall, un retour en NBA après un passage en Betclic Elite ?

Après une belle saison dans le championnat français et en EuroLeague, Donta Hall regagne l’intérêt de la NBA. L’intérieur de l’AS Monaco pourrait ainsi faire son retour dans la grande ligue cet été.

Dans la première année du club en EuroLeague, il affiche des moyennes de 8,3 points et 5,1 rebonds en 18 minutes par match. Son efficacité des deux côtés du terrain, avec un beau 77,5% de réussite à deux points, a été précieuse pour la Roca Team cette année. Au niveau français, Monaco n’était qu’à une victoire du titre. L’équipe a perdu de deux points, en prolongation, dans la dernière confrontation de la finale face à l’ASVEL.

Sa détente et ses qualités de protecteur de cercle ont attiré l’œil des franchises NBA, d’après le journaliste Marc Stein. Non-drafté en 2019, Hall y a déjà passé deux saisons en parallèle de la G League. Il a joué 22 rencontres au plus haut niveau, avec 5,1 points et 4,5 rebonds en 14,2 minutes par match. Natif des États-Unis, formé à l’Université de l’Alabama, il aura sans doute à cœur de revenir de l’autre côté de l’Atlantique s’il en a l’opportunité.

Cependant, selon EuroHoops, Donta Hall aurait déjà accepté une prolongation de trois ans sur le Rocher. Une re-signature qui n’a pas encore été confirmée par le club. Le contrat inclurait néanmoins des clauses de sortie pour le joueur et l’équipe, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de signer en NBA.

